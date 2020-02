Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Polanski ne viendra pas à la cérémonie des César Reuters • 27/02/2020 à 15:00









PARIS, 27 février (Reuters) - Roman Polanski, accusé de plusieurs agressions sexuelles, ne participera pas vendredi à la 45e cérémonie des César, par refus d'un "lynchage public", a-t-il annoncé jeudi. "Depuis plusieurs jours, on me pose cette question: viendrai-je ou ne viendrai-je pas à la cérémonie des César. La question que je pose est plutôt la suivante: comment le pourrais-je?", explique le réalisateur franco-polonais dans un communiqué transmis à Reuters. "Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public", poursuit le cinéaste aujourd'hui âgé de 86 ans. Exprimant sa volonté de "protéger (s)a famille, (s)a femme et (s)es enfants", Roman Polanski ajoute: "C'est donc avec regret que je prends cette décision, celle de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler au pied les principes de l'Etat de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage". Présent dans douze catégories, son film "J'Accuse" est en tête des nominations et concourra notamment pour les récompenses les plus prestigieuses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Mais sa venue potentielle au rendez-vous annuel du cinéma français a ravivé la polémique sur les égards réservés par le monde du cinéma au réalisateur, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Roman Polanski a toujours contesté ces accusations. Le collectif féministe #NousToutes a relayé un appel à une "contre-cérémonie" vendredi près de la salle Pleyel à Paris, où se déroulera la soirée, pour dénoncer l'inaction du monde du cinéma français face aux atteintes faites aux femmes. (Matthieu Protard et Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)

