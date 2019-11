Pokémon : vingt ans de succès, mais une recette qui peine à se renouveler

Deux nouvelles versions du jeu vidéo Pokémon, « Epée » et « Bouclier », sortent le 15 novembre. La série s'est imposée comme un incontournable de la culture populaire, avec une histoire n'a pourtant quasiment pas changé en vingt ans.

Attrapez-les tous, mais ne changez rien. Avec ses petites créatures, la franchise Pokémon, née en 1996 avec les jeux vidéo Pokémon rouge et Pokémon vert arrivés en France trois ans plus tard, s'est hissée au rang de monstre commercial mondial. Plus de vingt ans après ce lancement, la huitième version de la série, Pokémon épée et Pokémon bouclier, sort vendredi 15 novembre sur Switch - la console de Nintendo, qui édite les jeux Pokémon - avec une recette quasiment inchangée.

Dans ce jeu de rôle (RPG), sorti à l'origine sur Game Boy, un adolescent part découvrir le monde. Son objectif : collectionner un maximum de pokémons, des petits monstres dotés de capacités élémentaires (feu, eau, terre, etc.) qui devront affronter d'autres pokémons lors de duels, afin de gagner en puissance et de faire de notre héros le meilleur « dresseur ».

Mew, le pokémon secret

Si le jeu s'est graphiquement grandement amélioré en deux décennies, l'histoire reste identique. Systématiquement, le personnage principal se lance sur les routes pour collectionner les pokémons. Systématiquement, il doit vaincre les champions de huit arènes pour obtenir des badges et enfin affronter la Ligue, les plus puissants dresseurs du jeu. Et, systématiquement, une « team » de méchants tente de lui mettre des bâtons dans les roues. Malgré ce scénario routinier, la recette continue encore de séduire massivement les joueurs du monde entier.

« Pokémon a toujours eu un chiffre d'affaires bénéficiaire depuis son lancement, en 1996, au Japon, à l'exception d'une année. C'est une poule aux œufs d'or », souligne Alvin Haddadène, journaliste à Jeuxvideo.com et coauteur, avec Loup Lassinat-Foubert, du livre Génération Pokémon, 20 ans d'évolutions (Third éditions, 2015). En novembre 2017, Nintendo annonçait que le nombre de jeux Pokémon vendus depuis ses débuts avait dépassé la barre des 300 millions.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr