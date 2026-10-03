Poissy fait le forcing pour accueillir le futur stade du PSG

Tic, tac… Alors que le Paris Saint-Germain a annoncé il y a une semaine qu’il prendrait une décision en fin d’année quant au site d’implantation de son futur stade, la ville de Poissy, dans les Yvelines, continue son lobbying pour remporter la timbale face à sa rivale essonnienne de Massy et au Parc des Princes, toujours dans la course.

Un projet « unique en Europe »

Ce samedi, L’Équipe révèle le contenu d’un courrier adressé à la direction parisienne et aux autorités franciliennes par le président du département des Yvelines Pierre Bédier, la présidente de la communauté urbaine Cécile Zammit-Popescu et la maire de Poissy Sandrine Berno Dos Santos. Après avoir rappelé que le Paris Saint-Germain est déjà lié à la commune depuis qu’il y a installé son centre d’entraînement en 2023 , les signataires appellent à renforcer cette union lucrative en accueillant « le projet du nouveau stade porté par le club sur une partie des terrains [du constructeur automobile] Stellantis à Poissy […] créant de ce fait potentiellement une implantation multisite pour le club d’une densité unique en Europe, voire dans le monde ». …

JD pour SOFOOT.com