« Poisson d’avril » et « stupéfaction » côté belge après le cas Balogun
Tout le monde est choqué, surtout les principaux intéressés. Grande perdante de la non-suspension de Folarin Balogun, la Belgique a dégainé un communiqué pour exprimer sa position quant à cette situation ubuesque .
Communiqué et poisson d’avril
L’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) a ainsi souhaité faire part de sa « stupéfaction » face à « la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Balogun finalement éligible » .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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