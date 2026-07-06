« Poisson d’avril » et « stupéfaction » côté belge après le cas Balogun

Tout le monde est choqué, surtout les principaux intéressés. Grande perdante de la non-suspension de Folarin Balogun, la Belgique a dégainé un communiqué pour exprimer sa position quant à cette situation ubuesque .

Communiqué et poisson d’avril

L’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) a ainsi souhaité faire part de sa « stupéfaction » face à « la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Balogun finalement éligible » .…

JF pour SOFOOT.com