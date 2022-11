Poisson cru, bagarre et Gangnam Style : la folle vie de Kim Min-jae

Il n'a mis que quatre mois pour s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. De Tongyeong à Naples en passant par Pékin et Istanbul, Kim Min-jae a tracé sa route. Aujourd'hui, pour son premier Mondial, le voilà prêt à rouler sur le Qatar. Portrait d'un colosse habitué au poisson cru et au signe de croix.

Uruguay Corée du Sud 24/11/2022 - 14h Coupe du monde 2022 Diffusion sur

" Lors de sa deuxième saison avec le Jeonbuk, les gens commencent à se dire : et si c'était lui, le prochain grand défenseur sud-coréen ?" Paul Neat

Au moment de s'envoler pour le Qatar, quelques jours avant de souffler ses 26 bougies, Kim Min-jae s'est peut-être remémoré le jour où son histoire avec la sélection nationale sud-coréenne a commencé. C'était il y a dix ans. À l'époque, il venait d'être appelé avec les U17 de son pays. Une convocation à laquelle il ne se rendra pas en avion, mais dans un camion-citerne rempli de poisson frais et conduit par son patriarche Kim Tae-gyun, qui a roulé ce jour-là près de sept heures sur l'autoroute afin de déposer son fils. Normal, ses parents tiennent à l'époque un petit restaurant de sushis à Tongyeong. Une ville du sud célèbre pour ses huîtres et son pain au miel, et baptisée la, car on y parlerait plus fort et on y serait plus bordélique que dans le reste du pays. Un surnom prémonitoire, puisque c'est à Naples que Kim Min-jae a débarqué cet été, avant d'exploser aux yeux de l'Europe et de devenir l'un des deux Sud-Coréens les plus attendus de ce Mondial.