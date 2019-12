Point par point, le nouveau système de retraite

Le discours d'Edouard Philippe était attendu ce mercredi. Au cours de son allocution de 50 minutes, le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes du projet du gouvernement pour la mise en place d'un système universel par points. Voici ce qu'il faut retenir du discours du chef du gouvernement.1. Premiers concernés, les salariés nés à partir de 1975Au 1er janvier 2022, le nouveau système sera mis en place pour la génération née en 2004. Il faudra attendre le 1er janvier 2025 pour que les générations nées en 1975 et au-delà intègrent le régime par points. À partir de 2022, l'ensemble des salariés français va devoir travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En clair, l'âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans. VIDÉO - Retraite à points : « Nous ne changerons rien pour les personnes nées avant 1975 » Mais pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le Premier ministre a laissé entendre qu'il faudrait atteindre l'âge d'équilibre (ou « âge pivot ») de 64 ans. Avant cet âge, et à partir de 2022, votre retraite subira alors un malus. Au-delà, vous pourrez profiter d'un bonus. Par ailleurs, certaines catégories de la population seront soumises prochainement au régime par points (NDLR : avec le principe, « chaque euro cotisé comptera pour la retraite »).2. La valeur du point sera indexée sur les salairesDans le nouveau système, les cotisations versées seront transformées en points. Le décompte par trimestre est abandonné. Chaque heure travaillée ouvrira des droits, contrairement au régime actuel où il fallait avoir cotisé au moins 150 heures pour valider un trimestre. Au moment de liquider sa retraite, il faudra multiplier le nombre des points acquis par leur valeur, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec les régimes Agirc-Arrco.La valeur du point pourra-t-elle varier à la baisse ? Autrement dit, les pensions ne risquent-elles pas de ...