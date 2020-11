Pogba-Nzonzi, trouble pivot

Battue à domicile pour la première fois depuis mars 2018, l'équipe de France a notamment été percée à plusieurs reprises dans le coeur du jeu mercredi soir, où Paul Pogba et Steven Nzonzi ont bu la tasse.

Et à la fin, c'est la Finlande qui gagne

Ce devait être un soir pour faire tourner, plus que pour se faire retourner. Ce France-Finlande, déposé au milieu d'un calendrier surchargé, un soir de confinement et au bout d'un jour férié, avait pour objectif de mettre les Bleus sur un tremplin avant de défier le Portugal samedi, tout en évitant de griller les organismes des cadres. Rien de plus. Puis, la tâche : mercredi soir, à Saint-Denis, l'équipe de France a subi sa première défaite depuis un an et demi et a été battue à domicile pour la première depuis le mois de mars 2018. Que dire ? D'abord, que, malgré vingt premières minutes intéressantes lors desquelles Marcus Thuram a notamment croqué deux occasions d'accompagner son dépucelage international d'un premier but, les Bleus sont passés complètement à côté de leur sujet et n'ont jamais su imposer le rythme nécessaire à un tel rendez-vous. Ensuite, que le banc français n'a pas répondu présent et qu'aucun des titulaires du soir, exceptés Digne et Thuram, n'a réussi à planter une micro graine de doute dans le crâne de Didier Deschamps. C'est le principal enseignement du soir pour le sélectionneur, et peut-être le plus important à quelques mois de l'Euro : si l'équipe de France possède un onze largement capable de regarder les autres nations européennes dans les yeux, Deschamps n'a pas, aujourd'hui, énormément de cartouches fiables au sein de son groupe pour bousculer des titulaires en méformes.Parmi ces derniers, un cas ressort : celui de Paul Pogba, défendu lundi par le sélectionneur ("") et titularisé mercredi soir. Pour le meilleur ? Non, pour le pire, tant le milieu de Manchester United a semblé hors du coup techniquement et physiquement, laissant l'entrejeu français prendre l'eau comme rarement. La preuve : les deux buts finlandais ont fait suite