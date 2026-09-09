Pogba joue encore au foot, en D3
Son frère est au chômage, pas lui. L’info, qui émane de La Voix du Nord, remonte au 3 septembre : Mathias Pogba a signé dans un nouveau club . Le frère du champion du monde s’apprête à rechausser les crampons à Roubaix, sur la pelouse de l’AS Jean-Baptiste. Il évoluera cette saison en troisième division départementale.
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