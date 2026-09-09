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Pogba joue encore au foot, en D3
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 01:01
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Pogba joue encore au foot, en D3

Pogba joue encore au foot, en D3

Son frère est au chômage, pas lui. L’info, qui émane de La Voix du Nord, remonte au 3 septembre : Mathias Pogba a signé dans un nouveau club . Le frère du champion du monde s’apprête à rechausser les crampons à Roubaix, sur la pelouse de l’AS Jean-Baptiste. Il évoluera cette saison en troisième division départementale.

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UL pour SOFOOT.com

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1 commentaire

  • 05:11

    Combien est-il payé pour jouer en D3 ?

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