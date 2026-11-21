Des habitants observent des nuées d’étourneaux venues passer la nuit dans les arbres de leur quartier, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Tous les chemins mènent à Rome, y compris pour les étourneaux tapageurs dont les salissures exaspèrent les habitants de la capitale italienne, bien décidés à les faire déguerpir.

Célèbres pour leurs spectaculaires ballets aériens, un phénomène appelé "murmuration", les "Sturnus vulgaris" (étourneaux sansonnets) migrent chaque hiver par millions vers l'Italie depuis l'Europe du Nord, en quête de chaleur.

A Rome, depuis des années, la municipalité tente en vain de chasser ces indésirables des arbres où ils se reposent avant la saison de reproduction.

Une expérience de trois jours menée cette semaine dans un quartier du nord-est de la capitale italienne a peut-être porté ses fruits : commerçants et habitants ont fait retentir à leurs fenêtres un vacarme assourdissant simulant des cris de détresse d'étourneaux, dans l'espoir de les dissuader de s'installer.

Nettoyer en continu

"Ils sont des centaines de milliers. On a eu beaucoup de problèmes parce que nous avons dû nettoyer les rues en continu", a expliqué à l'AFP Matteo Zocchi, l'adjoint chargé des politiques environnementales pour le troisième arrondissement administratif de Rome.

Des nuées d’étourneaux avant de passer la nuit dans les arbres lors de leur migration automnale, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"Ça n'a jamais été aussi grave dans toute la ville", a-t-il estimé.

Hypnotiques lorsqu'ils sont en vol, mais assourdissants au coucher du soleil, ces oiseaux sociables à plumage tacheté fondent du ciel au crépuscule pour se percher dans les arbres, produisant une cacophonie impossible à ignorer.

Quand ils repartent à l'aube pour se nourrir dans les champs, trottoirs et voitures restent maculés de fientes glissantes.

Des habitants et passants du Viale Jonio, particulièrement touché, se sont mis à utiliser des parapluies pour se protéger de cette pluie de déjections.

Des habitants utilisent des parapluies pour se protéger des fientes d'étourneaux venus passer la nuit dans les arbres, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Roberto Benenato, 29 ans, qui travaille dans une pâtisserie située sous l'alignement de platanes de l'avenue, explique qu'il est devenu impossible de se garer dans la rue sous peine de retrouver sa voiture recouverte de guano.

"Le pire (...) c'est l'odeur de fientes atroce qu'il y a eu ces dernières semaines, ça vous rentrait dans le nez, dans la tête, on respirait mal, ce n'était pas très agréable", a-t-il ajouté.

Gare à Geronimo

Le timing est crucial pour perturber les étourneaux car une fois bien installés sur leurs branches pour la nuit, ils ne bougent plus d'un pouce.

Une voiture recouverte d’une bâche en plastique pour la protéger des fientes d’étourneaux qui viennent passer la nuit dans les arbres, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Les années précédentes, les autorités municipales utilisaient uniquement le cri de détresse pour les tenir à distance.

Mais face à l'augmentation supposée de leur nombre cette année, il a fallu déployer durant trois jours cette semaine une stratégie plus diversifiée, incluant des faisceaux laser dirigés vers les arbres.

Plus impressionnant encore, un rapace baptisé Geronimo a été tranquillement promené sous les arbres, perché sur le bras de son fauconnier.

Les habitants et commerçants ont enfin été invités à se connecter à la diffusion en direct de cris de détresse et à orienter leurs enceintes, ordinateurs portables ou téléphones vers les arbres, pendant une heure à partir de 16H15 (15H15 GMT).

Le faucon Geronimo sur le bras de son fauconnier s’emploie à effrayer des nuées d’étourneaux venus passer la nuit dans les arbres, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Pour Matteo Zocchi, la municipalité reste toutefois lucide quant à ce qui peut être fait contre les volatiles, l'objectif étant simplement "de les faire partir pour que ce quartier puisse un peu respirer".

"Je ne pense pas que nous puissions nous arroger le droit de les éliminer", a-t-il souligné.

"Petite folie"

Les étourneaux choisissent de passer la nuit à Rome plutôt qu'en rase campagne car ils y sont mieux protégés des prédateurs.

Mais personne ne sait exactement combien arrivent dans la Ville éternelle chaque année, que ce soit d'Europe du Nord et de l'Est ou d'autres régions d'Italie.

Des habitants et des commerçants diffusent, via des haut-parleurs, des enregistrements de cris de détresse pour effrayer les nuées d’étourneaux qui viennent passer la nuit dans les arbres, le 19 novembre 2026 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Une étude de 2021 de BirdLife International, coalition de groupes de protection des oiseaux, a constaté une diminution modérée de leur population à travers le pays.

Selon Alessandro Montemaggiori, spécialiste des étourneaux à l'université La Sapienza de Rome, ils migrent vers la capitale italienne depuis 80 ans, et les estimations vieilles d'une dizaine d'années, qui évoquaient environ un million d'étourneaux dans la ville, seraient aujourd'hui potentiellement réduites de moitié.

Depuis un toit-terrasse, jeudi au coucher du soleil, on pouvait observer plusieurs murmurations. Soudain, les oiseaux se sont retrouvés juste au-dessus, obscurcissant le ciel, tandis que retentissait le bruit perçant des cris de détresse, lancés depuis les balcons.

Alors que Matteo Zocchi et d'autres responsables observaient ce spectacle, certains étourneaux, qui s'étaient réfugiés dans les cimes des arbres voisins, se sont rapidement envolés à nouveau.

Les murmurations se sont reformées et ont pris leurs distances, les étourneaux semblant se poser quelque part au loin.

"C'est le meilleur résultat que nous pouvions espérer", a soufflé M. Zocchi, un large sourire illuminant son visage.

Avant d'ajouter : "Ça a été une petite folie dont je suis extrêmement fier".