Podium 2019, les meilleures citadines de l'année

S'il est un secteur où la France excelle, c'est celui des citadines polyvalentes. Un autre où il pointe aux abonnés absents: le haut de gamme. Voilà dessiné à gros traits le portrait robot du marché français, façonné par des considérations économiques bien sûr mais également par une peur de paraitre. Le Français n'affiche pas facilement sa réussite. La ligne de la déclaration d'impôts ayant trait aux éléments de train de vie a la vie dure. Elle a longtemps orienté, à la case voitures, le choix automobile vers le bas. Et en tout cas vers une voiture française, dotée d'un plus petit moteur que les belles étrangères.Cette paupérisation qui se vérifie plus que jamais aujourd'hui a conduit les Français à devenir experts en matière de petits formats polyvalents, ces rats des villes, rats des champs, qui font tout à peu près bien. Mais rien qui parvienne au niveau d'exigence de la mode, la joaillerie, le parfum, autant de secteurs d'excellence tricolore. En celà, les Italiens ressemblent aux Français et c'est sans doute ce qui a favorisé le rapprochement entre PSA et FCA, entre Peugeot et Fiat pour résumer. Ils peuvent venir se mêler aux débats mais ils le font historiquement, comme les Anglais, sur les pures citadines (Fiat 500 et Mini) même si celles-ci ont grossi avec leurs clients de la première heure. Une bonne façon de les fidéliser.En France, on a su avant les autres jouer avec les architectures qui font que l'on pourrait empiler...