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Podcast : Footox vous spoile Ghana-Panama !
information fournie par So Foot•17/06/2026 à 11:52
Podcast : Footox vous spoile Ghana-Panama !
Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !
Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.…
information fournie par AFP Video•17.06.2026•12:31•
La France, championne du monde 2018 et finaliste de la dernière édition, a débuté son Mondial-2026 par un succès 3-1 face au Sénégal, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus (58 buts), mardi à East-Rutherford, en banlieue ...
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Vrai reconnaît vrai. Auteur d’un incroyable triplé face à l’Algérie (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi pour l’entrée en lice des champions du monde argentins, Lionel Messi a encore choqué tout son monde à bientôt 39 ans. Sourire aux coins des lèvres et trophée ...
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Le bal des stars se poursuit au Mondial-2026: après les premières record de Lionel Messi et Kylian Mbappé, c'est au tour de Cristiano Ronaldo de faire ses débuts dans cette Coupe du monde mercredi, à la poursuite du seul trophée qui manque à son immense palmarès. ...
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La légende raconte que le FC Nantes n’a que trois entraîneurs sur les 20 dernières années : Vahid Halilhodžić, Antoine Kombouaré et Michel Der Zakarian. Le dernier nommé vient de signer son retour pour un troisième épisode chez les Canaris. Après une première saison ...
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