Podcast : Footox vous spoile France-Maroc !
Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !
Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le vingtième épisode du Mondial avec Antoine Mestres, rédacteur en chef du magazine Society , qui vous spoile France-Maroc ! Est-ce qu’il nous a parlé de Rachida Dati ? Bien sûr que oui.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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