So Foot • 09/07/2021 à 08:17

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. Dans chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

?Dernier épisode de la saison 1 d'Alternative Football ?Covid, sécu, expérience fan: le supporter de demain ira-t-il encore au stade pour soutenir son équipe?Question posée à @MatZagrodzki, chercheur et représentant Europe @FamousGroupLA ?https://t.co/jDtIPtPqbm pic.twitter.com/sVcRBzUSdg -- SO FOOT (@sofoot) July 9, 2021

Autant d'images à ranger à tout jamais dansFace à la menace de 4ème vague, mais aussi aux impératifs marketing et sécuritaires,. Et c'est auprès dede la société américaine d'expérience fan, que nous avons tenté de la trouver.? Disponible sur Apple? Disponible sur Spotify? Disponible sur DeezerBonne écoute ! À dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner !