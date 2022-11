information fournie par So Foot • 25/11/2022 à 07:00

Podcast Alternative Football (épisode 26) avec Mathieu Lacome, chef de la performance et de l'analyse chez Parme Calcio 1913, sur le rôle des joueurs dans leurs performances et celui du staff

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

Question simple. Réponse plus complexe que oui ou non. Car on le voit depuis le lancement d'. Nutrition, psychologie, prépa mentale, dans un premier temps, mais il existe aussi. Pour faire le tour de la question, Matthieu avec deux T a conviéavec un seul T., il a suivi des, qu'il a conclues avec un. En parallèle, il s'est formé aux Girondins de Bordeaux avant de commencer sa carrière professionnelle à la Fédération française de rugby, puis d'. Aujourd'hui

Les joueurs sont-ils les seuls garants de la performance???Réponse ici avec @mathlacome , chef de la performance et de l'analyse chez @1913parmacalcio passé par le PSG sous Emery et Tuchel, dans le nouvel épisode de notre podcast Alternative Football➡️ https://t.co/0VObo9lLan pic.twitter.com/lQFvodTPXu

— SO FOOT (@sofoot) November 16, 2022➡️ Disponible sur Apple➡️ Disponible sur Spotify➡️ Disponible sur DeezerRendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode !