Pochettino veut récupérer le titre de 2017

L’affaire Maroc-Sénégal a donné des idées. Après les sanctions reçues par Chelsea cette année, Pochettino réclame un titre . Les Blues ont été condamnés à payer une amende de dix millions de livres par la FA et une autre du même montant par la Premier League. Les deux sanctions renvoient à de multiples infractions aux règles commises sous l’ère Roman Abramovitch, notamment au niveau des transferts. Dauphin de Chelsea en 2016-2017, l’entraîneur de l’époque estime désormais que le titre devrait revenir aux Spurs .

Ils avaient terminé à sept points de Chelsea

Dans des propos recueillis par The Guardian , l’actuel sélectionneur de la Team US a déclaré : « Nous aurions dû remporter un titre de Premier League, on aurait dû nous l’attribuer […] Si cela [l’infraction commise par Chelsea] est vrai, alors nous méritons d’être champions cette année-là , c’est certain. Ils ont été sanctionnés, ils ont admis ? […] Le titre devrait revenir à l’équipe qui a terminé deuxième ». …

LP pour SOFOOT.com