Pochettino rempile avec les States
Objectif 2030. Ce lundi, Mauricio Pochettino a prolongé son bail à la tête de la sélection états-unienne (masculine) de football jusqu’en 2030 . S’il parvient à aller au bout de son contrat, l’Argentin de 54 ans a pas mal d’échéances sympas qui l’attendent : la Ligue des Nations de la CONCACAF et la Gold Cup en 2027 et 2029, sans oublier les qualifications pour la Coupe du monde 2030, laquelle se déroulera en (très petite) partie dans son pays natal.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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