information fournie par So Foot • 03/04/2024 à 19:49

Pochettino « ne sait pas » quand Nkunku reviendra

Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle ?

Alors que la dernière trêve internationale a souligné la dépendance des Bleus à Antoine Griezmann, l’un de ses seuls potentiels remplaçants dans le jeu des Tricolores risque bien de manquer l’Euro 2024. À en croire Mauricio Pochettino, le retour de Christopher Nkunku à la compétition d’ici là est plus qu’incertain. « L’absence est plus longue que prévu. Pour l’instant, nous ne savons pas quand il sera possible pour lui de s’entraîner avec l’équipe. Pour le moment, il ne s’entraîne pas avec nous », a déclaré l’Argentin ce mercredi.…

AHD pour SOFOOT.com