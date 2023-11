information fournie par So Foot • 06/11/2023 à 12:45

Pochettino : « J’espère que nous pourrons arriver au niveau que j’avais à Tottenham »

C’est le moment de prouver.

C’est bien connu, tailler ses ex fait toujours plaisir à son nouvel amour. Et Mauricio Pochettino en a parfaitement conscience avant de se déplacer à Tottenham pour le compte de la onzième journée de Premier League. Loin d’avoir fait l’unanimité dans le cœur des supporters de Chelsea depuis son arrivée, l’ancien entraîneur des Spurs ferait un grand coup en gagnant le derby londonien ce lundi soir. « J’espère que je pourrai rester à Chelsea jusqu’à ma mort ! 20 ou 25 ans, mais on ne sait jamais dans le football » , a même lancé Pochettino avant de faire une sortie un peu étrange.…

MD pour SOFOOT.com