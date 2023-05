Pochettino à Chelsea, bâtisseur de l’extrême

Encore incapable de battre Nottingham ce week-end (2-2), le Chelsea de Frank Lampard traverse actuellement sa pire saison depuis vingt ans. Et pour remettre les champions d’Europe 2021 sur de bons rails, Todd Boehly aurait décidé de miser sur Mauricio Pochettino. Certainement la meilleure chose qui pouvait arriver au club londonien.

C’est l’histoire d’un club qui a décidé depuis cinq mois de rénover la façade à outrance, sans s’attaquer aux fondations. Et ça n’aura échappé à personne : depuis le début de la saison – et particulièrement dès janvier et les achats compulsifs du milliardaire Todd Boehly – à Chelsea, les apparences sont plus que trompeuses. Alors qui de mieux qu’un bâtisseur, capable d’amener un socle assez robuste pour construire dessus et repartir de plus belle ? Terminé les pots de peinture, les pinceaux pour embellir l’extérieur, la ponceuse pour arrondir les bords et l’enduit pour protéger la paroi. Dans sa caisse à outils, Mauricio Pochettino revient à Londres avec des solutions plus convaincantes que les derniers entraîneurs des Blues : le goût de l’effort, l’humilité, et l’expérience de la Premier League.

Le calme après la tempête

En bleu de travail et le casque de chantier sur la tête, le tacticien argentin de 51 ans semble cocher toutes les cases qui ont fait défaut à Chelsea lors de ce triste exercice 2022-2023. À commencer par la sérénité. Depuis septembre dernier et l’éviction de Thomas Tuchel après une déconvenue face au Dinamo Zagreb lors de l’entrée en lice de Chelsea en Ligue des champions (1-0), tous les membres du club ont été envahis par l’urgence, le terrible sentiment de devoir « sauver » une saison alors qu’elle venait de débuter. Une tendance qui s’est ensuite confirmée en avril dernier a le départ de Graham Potter, seulement sept petits mois après son arrivée. Désireux de vite percevoir un retour conséquent sur son investissement astronomique, le propriétaire américain n’avait pas d’autre choix que de trouver une solution pour ne pas voir, non pas sa saison, mais son projet sombrer.…

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com