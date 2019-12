PNL, Angèle et Ninho, rouleaux compresseurs de l'année du streaming musical

Les deux frères rappeurs de PNL vont devoir faire un peu de place aux autres artistes en haut de la Tour Eiffel, et notamment à la grande gagnante des NRJ Music Awards, Angèle. Si leur titre « Au DD » règne sans partage sur les morceaux les plus écoutés de l'année, c'est le rappeur Ninho qui s'impose comme l'artiste et l'album les plus « streamés » en France sur Deezer et Spotify.Comme depuis une bonne dizaine d'années, la musique urbaine s'est imposée en 2019 comme le phénomène culturel qui écrase tout sur son passage avec un mélange entre les nouvelles valeurs sûres et les artistes qui émergent très vite.Les classements annuels sont ainsi tout sauf une surprise. « Le streaming comporte moins de filtres à passer pour diffuser sa musique et le hip hop a désormais une cible plus mûre et plus large », analyse Antoine Monin, le directeur des relations avec les artistes et les labels chez Spotify.Le rappeur Ninho domine un podium d'artistes populaires assez similaire sur les deux plateformes : Jul est 2e, PNL 3e chez Deezer et PNL 2e et Nekfeu 3e chez Spotify.Pour rappel, Ninho était déjà l'an dernier au sommet du classement des artistes. Top 10 des artistes les plus « streamés » (Deezer) 1. Ninho2. Jul3. PNL4. Nekfeu5. Niska6. Lomepal7. Angèle8. Koba LaD9. Aya Nakamura10. Roméo Elvis Top 10 des artistes les plus « streamés » (Spotify) 1. Ninho2. PNL3. Nekfeu4. Jul5. Niska6. Koba LaD7. Lomepal8. Damso9. Roméo Elvis10. Booba Pour les titres les plus écoutés de l'année, la jeune chanteuse belge Angèle arrive à se faire une place au milieu de toute cette testostérone avec son célèbre « Balance ton Quoi » propulsé sur le devant de la scène notamment par la puissance de frappe du streaming.À noter que les amateurs de streaming ont privilégié des artistes français ou francophones à l'exception du tube mondial « Old Town Road » de Lil Nas X.Top 10 des titres les plus écoutés sur Deezer 1. Old Town ...