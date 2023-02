PME: les intentions d'investir repartent à la hausse (Bpifrance)

Les intentions d'investir des dirigeants de PME et de très petites entreprises (TPE) se sont redressées, selon un baromètre trimestriel publié mercredi par Bpifrance, mais ces entreprises souffrent de fortes pressions à la hausse sur les salaires.

Une nette majorité (56%) de patrons de PME/TPE compte investir ou a déjà investi en 2023, contre 49% lors du baromètre précédent en octobre. Les montants investis, projetés ou réalisés, restent toutefois "nettement sous la moyenne observée avant la crise sanitaire", relève la banque publique.

Si l'accès au crédit se durcit pour les projets d'investissement, souligne Bpifrance, les conditions d'accès au crédit de trésorerie, c'est-à-dire de court terme, restent favorables malgré les hausses de taux d'intérêt.

La situation de trésorerie des PME/TPE, très bonne après la crise sanitaire, se dégrade un peu et s'établit en-dessous de sa moyenne historique, selon les résultats du baromètre réalisé avec l'institut Rexecode et basé sur près de 600 réponses de dirigeants fournies entre le 30 janvier et le 8 février.

Malgré cette fragilité, près de trois quarts (72%) des patrons de PME et de TPE prévoient d'augmenter leurs salariés en 2023 (soit 8 points de pourcentage en plus comparé à octobre), en mettant davantage sur la table qu'auparavant envisagé: une hausse de 3,5% en moyenne est prévue.

En 2022, les dirigeants déclarent avoir augmenté leurs salariés en moyenne de 3,9%.

Pour financer les augmentations de salaire en 2023, les prix de vente devraient grimper davantage, prévoient les patrons de PME/TPE: de 4,3%, contre 3,8% anticipés en octobre pour l'année 2022.

"On a un double dérapage, à la fois sur les salaires et sur les prix", selon Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance.

La pression à la hausse sur les salaires est liée aux difficultés de recrutement, relève-t-il.

Celles-ci constituent toujours le premier frein à la croissance des entreprises. Autres freins les plus cités: des coûts trop élevés et des perspectives de demande dégradées.

Les difficultés d'approvisionnement concernent toujours plus de sept entreprises sur dix.

Enfin, les trois quarts des entreprises s'attendent à voir le prix de l'électricité augmenter cette année. Pour 42% d'entre elles, la hausse sera contenue à 15%, la majorité des TPE étant couvertes par le bouclier tarifaire. Mais 8% s'attendent à voir leur facture d'électricité flamber de plus de 100%.