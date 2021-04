PME et TPE : l'étalement du paiement des impôts étendu à presque toute l'année 2020, annonce Bruno Le Maire

Jusqu'ici, seuls les impôts dus entre le 1er mars et le 31 mai 2020 pouvaient faire l'objet d'un plan d'étalement.

Objectif, donner une bouffée d'air frais aux entreprises les plus touchées par la crise : l'étalement du paiement accordé aux très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté pourra concerner les impôts dus au titre de presque l'ensemble de l'année 2020, a annoncé jeudi 1er avril le ministère de l'Économie.

Désormais, les entreprises pourront étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dont la date d'échéance "est intervenue, ou aurait dû intervenir (...) entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 ", a indiqué Bercy dans un communiqué. Jusqu'ici, seuls les impôts dus entre le 1er mars et le 31 mai 2020 pouvaient faire l'objet d'un plan d'étalement auprès de l'administration fiscale.

Pas de conditions de secteur ou de pertes

Cette mesure s'adresse aux TPE et PME "particulièrement touchées par la crise" économique et sanitaire, y compris les micro-entrepreneurs, "sans condition de secteur d'activité ou de perte de chiffre d'affaires", rappelle Bercy.

Les impôts concernés sont les impôts "directs et indirects" , notamment la taxe sur la valeur ajoutée, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le prélèvement à la source, l'impôt sur les sociétés ou encore la cotisation des entreprises et l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels.

Les plans d'étalement peuvent être de 12, 24 ou 36 mois, après évaluation par l'administration fiscale du niveau de dette fiscale et sociale de l'entreprise. Les entreprises ont jusqu'au 30 juin prochain pour faire leur demande sur le site internet des impôts.