PMA : une "étape vers la Gestation pour autrui (GPA)" pour François-Xavier Bellamy

Le député européen LR, François-Xavier Bellamy, s'est inquiété de l'ouverture de la Procréation médicalement (PMA) assistée à toutes les femmes. Il y voit une nouvelle étape vers la gestation pour autrui.

Francois-Xavier Bellamy le 23 mai 2019. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Un basculement inouï de notre rapport à l'engendrement". Au micro de RTL , François-Xavier Bellamy, député européen LR, n'a pas caché son inquiétude au lendemain de l'ouverte de la PMA à toutes les femmes.

"Avec cette extension de la PMA on ne vient plus guérir des corps qui sont infertiles. On vient satisfaire un désir d'enfant, légitime et respectable, mais qui s'exprime alors que nos corps ne peuvent le satisfaire. Jamais une femme seule ou deux femmes ne peuvent engendrer."

Y voyant une "erreur historique" et un "basculement dans l'histoire de l'Humanité", François-Xavier Bellamy estime qu'il est "évident que cette loi est une étape vers la gestation pour autrui (GPA)".

Le piège de l'égalité

Selon le député européen, cette mesure est une première étape vers la GPA, en raison même des arguments qui ont amené à son adoption. si l'on accepte la PMA pour toutes les femmes au motif qu'il faut l'égalité, alors dans ce cas pourquoi les hommes seuls et les couples d'hommes ne bénéficieraient pas de la GPA."

Il regrette par ailleurs les conditions d'adoption d'une mesure aussi importante d'un point de vue juridique. " C'est incroyable qu'un élément aussi fondamental (...) soit voté en pleine nuit, au milieu de l'été . Comme si c'était l'urgence absolue."

L'élu réclame plus de "transparence" vis-à-vis des Français sur ces questions. "Je crois que beaucoup de Français ne savent pas ce qui se discute à l'Assemblée Nationale et ce qui se vote en leur nom".