PMA pour toutes : le préfet des Pays de la Loire convoqué par Christophe Castaner

Christophe Castaner a convoqué ce mercredi le préfet des Pays de la Loire pour le rappeler à « ses obligations » après des propos critiques sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, l'une des mesures phares du projet de loi bioéthique.Le ministère de l'Intérieur confirme au Parisien la convocation du préfet. Christophe Castaner l'a reçu ce matin, a écouté ses explications et lui a rappelé ses devoirs. Aucune sanction n'a été évoquée, selon nos informations.D'après le site d'investigation en ligne Médiacités, Claude d'Harcourt a publiquement exprimé des réserves sur le projet de loi, lundi soir, lors de ses vœux au monde économique et aux forces vives des Pays de la Loire. Ce soir, Claude d'Harcourt, préfet de région Pays de la Loire et de Loire-Atlantique, présente ses #vœux aux acteurs #économiques du territoire. pic.twitter.com/cGtAjEJMul-- Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) January 20, 2020 « Le projet de loi bioéthique porte une rupture anthropologique majeure », aurait-il déclaré, selon Médiacités. Et d'ajouter : « À titre personnel, je ne suis pas sûr que cette loi favorise les repères auxquels aspirent nos concitoyens. »D'après une source proche du dossier, le préfet a reconnu avoir tenu de tels propos lors de son entretien avec le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner a estimé qu'il s'agissait d'une « faute » et aurait demandé au préfet d'Harcourt de réagir dans la journée.Cette déclaration intervient alors que le Sénat a entamé, mardi, l'examen du projet de loi bioéthique dont la mesure emblématique est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Celle-ci a franchi une étape supplémentaire mardi soir à la Haute Assemblée avec le rejet de plusieurs amendements qui entendaient la supprimer du texte.Le préfet Claude d'Harcourt avait précédemment été mis en cause pour sa gestion du maintien de l'ordre lors de la ...