Plusieurs régions déjà menacées par la bronchiolite

Une aide-soignante s'occupe d'un bébé à l'hôpital de Nantes, le 7 juillet 2018 ( AFP / LOIC VENANCE )

Plusieurs régions françaises sont menacées d'une épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés et peut parfois les conduire à l'hôpital, une situation plutôt précoce par rapport à d'habitude, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Les derniers jours ont été marqués par la "poursuite de l'augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans", a résumé dans un bilan hebdomadaire l'agence Santé publique France.

Aucune région n'est pour l'heure frappée par une épidémie à proprement parler, mais plusieurs d'entre elles sont désormais considérées dans une phase préalable: les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante.

Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Mais elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

Au total, 1.491 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 26 septembre au 2 octobre, une nette hausse par rapport à la semaine précédente. Près de 500 ont finalement été hospitalisés.

Ces chiffres sont semblables à ceux observés l'an dernier à la même époque, dans un contexte marqué par la fin des confinements liés au début de l'épidémie de Covid.

Mais, plus généralement, le nombre d'hospitalisations est plus élevé que ce qui est généralement observé fin septembre et début octobre, ce qui laisse craindre une épidémie précoce. En général, elle démarre fin octobre, atteint un pic fin décembre puis se termine fin mars.