Plusieurs fonds intéressés par l'entité Santé Grand Public de Sanofi, selon Bloomberg

( AFP / LOU BENOIST )

Plusieurs grands fonds d'investissement privé, dont Advent International, Blackstone, Bain Capital, CVC Capital Partners, EQT AB et KKR, ont manifesté leur intérêt pour le rachat de l'entité Santé Grand Public du groupe pharmaceutique français Sanofi, rapporte l'agence d'informations financières Bloomberg.

Les pourparlers sont à un stade précoce, sans garantie qu'ils aboutissent à des propositions formelles de rachat, indique mardi Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier ayant requis l'anonymat.

"Nous ne commentons pas les rumeurs de marché", a réagi Sanofi auprès de l'AFP.

Fin octobre, le géant pharmaceutique avait annoncé son intention de céder son entité Santé Grand Public, qui commercialise des médicaments disponibles sans ordonnance (Doliprane, Mucosolvan, Phytoxil etc.)

"Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais estime que la voie la plus susceptible d’être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux, au plus tôt au 4e trimestre 2024, et par la création d’une société cotée en Bourse dont le siège serait à Paris", a indiqué le groupe mardi, répétant des propos qu'il avait déjà tenus précédemment.

Selon Bloomberg, Sanofi pourrait conserver une participation dans l'entité qui serait valorisée à environ 20 milliards de dollars.