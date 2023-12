Plusieurs éditions du Progrès absentes mardi à cause d'une grève

Plusieurs éditions du quotidien régional Le Progrès ne paraîtront pas mardi en raison d'un mouvement social lundi lié à un plan d'économies, a-t-on appris de sources concordantes.

( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La direction du journal, dans un bulletin transmis à ses abonnés, a fait savoir "qu'une seule édition par département ser(ait) disponible" dans la journée.

Cette communication fait suite à "une nouvelle forte journée de mobilisation (...) contre la suppression de huit postes à la rédaction, dont six de journalistes", a indiqué pour sa part le syndicat SNJ Le Progrès dans un communiqué.

Selon ce dernier, 81% des journalistes du titre ont pris part à cette journée d’action sous forme de grève ou de débrayage en répondant à l’appel du SNJ et de la CGC-CFDT. Ces derniers promettent la poursuite de la mobilisation.

Cette grève fait suite à deux précédents mouvements dans le groupe de presse Ebra, le premier au Progrès, au Bien Public et au Journal de Saône-et-Loire, le 1er décembre, et le second à Vaucluse matin, le 30 novembre.

Ce jour-là, la direction avait annoncé des mesures d'économie en comité social et économique extraordinaire (CSE), concernant six postes journalistes au Progrès, deux au Journal de Saône-et-Loire et un au Bien Public, mais "sans plan de départ", avait alors indiqué à l'AFP le rédacteur en chef du Progrès Xavier Antoyé.

Mais selon le SNJ, la direction avait indiqué la suppression de onze postes dont neuf journalistes du pôle "BJP" du groupe Ebra qui affiche une perte de deux millions d’euros pour l’année 2023.

Ces suppressions de postes se feront "sans licenciements, en ne reconduisant pas des CDD", avait assuré pour sa part le PDG responsable des trois journaux, Pierre Fanneau.

"Il s'agit d'ajustements à la marge qui permettent de maintenir la société à flots, alors que les ventes print dévissent et que le numérique n'a pas encore pris le relais", avait-il encore dit à l'AFP, se refusant à chiffrer les pertes financières.

Un autre titre du groupe, Le Dauphiné Libéré, avait présenté le 27 novembre un plan d'économie de 4,2 millions d'euros, comprenant un plan de départs volontaires concernant 20 salariés, la suppression de trois magazines non rentables et un recalibrage de Vaucluse Matin.

Outre Le Progrès, Vaucluse Matin, Le Dauphiné Libéré, Le Bien Public et le Journal de Saône-et-Loire, le groupe Ebra comprend également L'Alsace, Les Dernières nouvelles d'Alsace, L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges-Matin.