Plusieurs dépôts de carburant débloqués dans l'ouest

Les gendarmes ont libéré les accès au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche dans la banlieue de Rennes (Ille-et-Vilaine) dans la nuit de lundi à mardi. Il était bloqué depuis jeudi par les entrepreneurs du BTP.Ces derniers protestent contre la suppression de leur avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR).Dans la foulée, d'autres dépôts et raffineries essentiellement sur la façade Atlantique comme Brest et La Rochelle ont été aussi débloqués. Au Mans, les entrepreneurs doivent décider dans l'après-midi de lever ou non le camp. nDans l'Ouest, ces centaines de stations-service sont en rupture totale de carburant ou en rupture partielle, selon une carte interactive du Télégramme. Mais le mouvement prend de l'ampleur et les premières pénuries ont été signalées en Île-de-France, dans la région de Marseille et dans le Nord selon le site pénurie.mon-essence.fr qui répertorie au total 412 stations en rupture totale et 385 en rupture partielle.À Vern-sur-Seiche, 130 gendarmes vers 4h15 ont fait bouger les quarante engins de chantier qui bloquaient l'entrée principale. « L'opération s'est déroulée dans le calme. Les approvisionnements des camions-citernes vont pouvoir reprendre à partir de 9H30 », a expliqué Augustin Cellard, directeur de cabinet de la préfète d'Ille-et-Vilaine Michèle Kirry. Les gendarmes interviennent pour évacuer le dépôt de carburant de Vern-sur-Seiche, près de #Rennes, bloqué depuis jeudi soir par les professionnels du BTP. pic.twitter.com/ZDDGoVaUhj-- Ouest-France 35 (@ouestfrance35) December 3, 2019 Deux personnes ont été tout de même placées en garde à vue. Cette opération a été décidée par la préfète « en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant ». Dans le Finistère, onze stations ont été réquisitionnées pour les véhicules d'urgence.La réunion qui s'est tenue lundi à Bercy entre le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et une ...