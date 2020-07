Plusieurs centaines de personnes "en colère" à Morlaix contre la fermeture du site de Hop!

Des salariés de Hop! à Morlaix mettent en scène le 8 juillet 2021 un enterrement pour protester contre la menace de fermeture qui pèse selon eux sur leur site ( AFP / Fred TANNEAU )

"On est en colère, on est contre ce projet !": plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mercredi sous une fine pluie à Morlaix devant le site Hop!, filiale régionale d'Air France, pour protester contre la fermeture du site.

"On nous a dit: +Vous êtes bons, mais en 2023 c'est fini, donc prenez votre pelle et creusez votre tombe+", peste Valérie Scattolin, 54 ans, élue au CSE UNSA et coordinatrice hygiène sécurité environnement sur le site de Morlaix.

"On est en colère, on est contre ce projet", poursuit cette salariée de Hop! depuis 23 ans, peu avant une rencontre entre les salariés et la direction nationale venue présenter ses orientations stratégiques à l'horizon 2023.

Dans cette filiale, née en 2013 de la fusion des compagnies Brit Air, Régional et Airlinair, 40% des quelque 2.400 emplois doivent être supprimés. Ses sites de maintenance à Morlaix et Lille ainsi que sa base de personnel navigant de Toulouse sont menacés.

"On a dû faire des choix très durs", a confirmé à l'AFP au terme de la rencontre le PDG de Hop! Pierre-Olivier Bandet, se disant ouvert à tout projet de reprise d'une partie de l'activité du site. "Il y a un engagement du groupe Air France à proposer des postes aux salariés", à Paris, a-t-il précisé, évoquant des "solutions individualisées pour chacun des salariés".

"Ils nous ont récité leur leçon et ont fait semblant de nous écouter", a réagi Sébastien Grandjean, salarié du site de Morlaix et représentant CGT au CSE. "Il y aura de la casse", a-t-il assuré, prédisant le licenciement des salariés refusant la mobilité. Quelque 280 personnes travaillent sur le site de Hop! à Morlaix.

"Le choix entre le chômage et le déménagement pour nous c'est un peu le choix entre la peste et le choléra", a témoigné Morgane Stéphan, 46 ans, venue soutenir avec ses deux enfants son mari employé sur le site depuis dix-huit ans.

"L'annonce de la fermeture du site c'est absolument incroyable pour nous, c'est un choc sans nom", a assuré Nathalie Pichon, assistante de direction chez Hop Training, filiale de Hop!. "On a un savoir-faire qui est reconnu ici tant au niveau de la maintenance que de la formation aéronautique", a expliqué cette salariée dont le mari travaille sur le site de Nokia à Lannion, à une trentaine de kilomètres de Morlaix et où près de 400 emplois sont menacés.

"Mon Papa au Chômage, Ma Maman Inquiète, comment croire en l'avenir quand Air France me coupe les ailes !" pouvait-on lire sur le tee-shirt blanc d'un petit garçon d'une dizaine d'années.

"Air France a reçu sept milliards d'aide de la part de l'État dans le contexte de la crise sanitaire, c'est une aide qui devrait être consacrée à la sauvegarde de l'emploi sauf qu'aujourd'hui c'est tout le contraire", a noté Sébastien Grandjean. "Air France va donc financer un plan social avec ses sept milliards", a-t-il dénoncé.

"Cet argent va devoir être remboursé à l'horizon de deux à six ans", a fait valoir Pierre-Olivier Bandet, estimant que le groupe Air France restait "dans une logique de survie".

Secoué par la crise du Covid-19, le groupe Air France compte supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022 dans le cadre de sa nouvelle stratégie, dont environ 6.500 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1.000 au sein de Hop!.

