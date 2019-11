Plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé à Alger pour rejeter le scrutin du 12 décembre

Le mouvement de contestation exclut toute élection d'un successeur à Abdelaziz Bouteflika sans un départ préalable du « système » au pouvoir depuis deux décennies.

« Il y a du monde aujourd'hui ! Dieu est grand. » Sur la place de la Grande Poste d'Alger, deux hommes se félicitent, alors qu'ils ne peuvent plus avancer tant la foule est dense. Vendredi 20 septembre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le pays pour dénoncer la tenue du scrutin présidentiel annoncée par le président par intérim, Abdelkader Bensalah, dimanche dernier. Dans la capitale, la mobilisation atteignait des niveaux jamais vus depuis le mois d'avril. « Il n'y a pas de vote, on vous jure qu'on ne le fera pas, dites à Bensalah qu'il faut qu'il parte, on vous jure qu'on ne s'arrêtera pas », chantaient les cortèges.

Le régime avait pourtant montré plusieurs signes de durcissement. Ainsi, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, avait interdit l'accès à la capitale aux manifestants venus de l'extérieur d'Alger, demandant aux gendarmes de saisir les véhicules et d'imposer des amendes. « Je viens chaque vendredi matin en train pour manifester, raconte un homme de 71 ans. Ce matin, il n'y avait ni train ni bus. Les taxis avaient peur des embouteillages, j'ai dû prétendre devoir aller à l'hôpital pour qu'on m'emmène ». « Je viens de Cheraga [un quartier de l'ouest de la capitale], mais j'ai eu l'impression de venir de Tamanrasset [la préfecture de l'extrême sud du pays] », ajoute un jeune homme, en référence au nombre de contrôles subis sur la route. Des arrestations étaient également redoutées, alors qu'au cours de la semaine écoulée 24 personnes ont été placées en détention provisoire pour avoir participé aux mobilisations des 13 et 17 septembre.

