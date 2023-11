Plusieurs associations portent plainte contre Amazon Prime à cause de la rediffusion de PSG-OM

Curieux, mais pas tant que ça.

Plusieurs associations engagées pour la cause homosexuelle telles que Mousse, Stop Homophobie et Rouge Direct se sont jointes ce mardi à la plainte déposée par Famille LGBT contre Amazon Prime. La plainte simple vise les infractions d’injures et de provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Annoncée dans un communiqué, relayé par 20minutes et Ouest-France , l’action en justice fait écho aux chants homophobes entendus en tribunes à l’issue du match entre le PSG et l’OM le 24 septembre dernier.…

CD pour SOFOOT.com