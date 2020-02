Plus votre accent est fort, plus votre fiche de paie est petite, selon une étude

Si votre accent régional est fort prononcé quand vous parlez, il est bien possible que vos collègues qui ne présentent pas la même particularité gagnent plus que vous. Cet écart pourrait grimper jusqu'à 20 % et serait donc équivalent à celui entre un homme et une femme pour le même poste. C'est ce qu'explique une étude de chercheurs des universités de Chicago et de Munich intitulée "La pénalité salariale des accents régionaux", publiée sur le National Bureau of Economic Research et relayée par Quartz. Ils se sont appuyés sur un chantillon représentatif de 950 personnes en Allemagne pour arriver à ces conclusions. L'Allemagne n'a pas été choisie au hasard : chaque région possède son propre accent, qu'elle soit considérée comme riche ou non. Selon cette étude, les stéréotypes négatifs liés aux accents régionaux et la stigmatisation qui en découle seraient à la base de ces écarts salariaux.Lire aussi Julien Damon - Novlangue de basse-courDiscrimination à l'emploiLes auteurs de l'étude explique que l'employeur peut être amené à donner un salaire plus élevé aux collègues de la personne possédant un accent prononcé "pour les inciter à interagir avec un collègue contre lequel ils ont des préjugés". "Le résultat est un salaire plus bas pour les travailleurs avec un trait stigmatisé, comme un accent régional", ajoutent-ils.Lire aussi Analyse faciale pour l'embauche : innovation ou délit de faciès ?Les personnes avec...