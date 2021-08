Plus petite et plus sécurisée, une nouvelle carte d'identité entre en vigueur

De la taille d'une carte bancaire, ce nouveau document contient, outre les informations habituelles, des données biométriques du titulaire telles que des empreintes digitales, et un QR code qui permettra de certifier l'authenticité du document.

Le modèle de la nouvelle carte d'identité française. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

La carte d'identité française change de visage. Déployée depuis le mois de mars dans l'Oise, la Seine-Maritime et La Réunion, cette nouvelle carte d'identité est étendue dans toute la France à partir de ce lundi 2 août.

De la taille d'une carte bancaire et baptisée "CNIe", ce nouveau document contient, outre les informations habituelles (nom de famille, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, taille, nationalité, numéro de la carte), des données biométriques du titulaire - notamment deux empreintes digitales - stockées sur une puce électronique, et un QR code qui permettra de certifier l'authenticité du document. Il est en outre possible d'indiquer deux adresses, ce qui servira notamment pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents.

"C'est un objet plus protecteur de nos droits et plus sécurisé. Elle est plus pratique, avec un format moderne, robuste, inclusive, elle s'adapte au quotidien et à la réalité de la vie actuelle des Français", vantait en mars dernier la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa. Les autorités assurent en outre qu'une "attention particulière est prêtée aux données (biométriques, qui) sont stockées dans un compartiment hautement sécurisé et dont l'accès est spécifiquement encadré". Elles ajoutent que "ce composant électronique ne permet aucune géolocalisation, et ses usages ne sont pas traçables par l'Etat".

Par ailleurs, "l'usage de cette nouvelle carte nationale d'identité reste inchangé", et elle peut notamment "servir de titre de voyage, certains Etats (UE et hors UE) l'acceptant au même titre que le passeport", indique le ministère de l'Intérieur.

Si ces nouvelles cartes d'identité entrent en vigueur, pas besoin pour autant de l'acquérir immédiatement : les anciennes cartes restent valables tant qu'elles n'ont pas expiré. Les nouvelles cartes ont une validité de dix ans.