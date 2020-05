"Plus personne ne veut prendre de décisions dans notre pays", regrette Marine Le Pen

"Depuis trois mois la ligne de conduite du gouvernement consiste à tenter d'échapper à ses responsabilités, ce n'est pas digne", estime la présidente du RN.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, à l'Assemblée, le 17 avril 2020. ( POOL / THOMAS COEX )

"Plus personne ne veut prendre de décisions dans notre pays" ni "les assumer", et "depuis trois mois la ligne de conduite du gouvernement consiste à tenter d'échapper à ses responsabilités, ce n'est pas digne", a regretté mercredi 20 mai Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, sur Radio Classique . "Il faut de temps en temps que le gouvernement gouverne", a-t-elle ajouté, faisant allusion à la tenue du second tour des élections municipales.

Le Premier ministre Edouard Philippe doit réunir mercredi soir les chefs de partis pour discuter du second tour des municipales, à la lumière du très prudent rapport remis mardi par le Conseil scientifique. " Ce n'est pas à l'opposition de décider" si le second tour des municipales doit ou non être organisé en juin , a d'ailleurs affirmé Marine Le Pen, appelant le gouvernement à "assumer" cette décision.

Pour une dissolution de l'Assemblée

En ce qui concerne ces élections, la présidente du RN a souhaité que " si elles ont lieu, ce soit dans des conditions de sécurité maximum pour les électeurs". Il faut notamment "accorder aux présidents de bureaux (de vote) des masques FFP2 en quantité suffisante" et "donner aux électeurs un masque chirurgical à l'entrée", a-t-elle ajouté, plaidant aussi pour "une grande campagne d'information sur le vote par procuration".

"Depuis le début de cette crise, le gouvernement n'a cessé de proférer mensonge après mensonge, et ça continue après la crise", selon Marine Le Pen. " Dans une démocratie qui fonctionne, normalement il est évident que la dissolution est une question qui se poserait de manière urgente ", a-t-elle encore souligné. En effet, "à partir du moment où le président de la République n'a plus de majorité, où il annonce qu'il va radicalement changer de politique, dans ces conditions il est évident qu'il faut revenir devant le peuple français", a ajouté la présidente du Rassemblement national.