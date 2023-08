Plus payées, les joueuses de la Sampdoria réclament du « respect »

Encore une situation ubuesque.

Alors que la Serie A féminine reprend dans moins d’un mois, les joueuses de la Sampdoria ne savent pas de quoi leur avenir sera fait, ni même si l’équipe continuera d’exister. Alors que l’équipe masculine a terminé bonne dernière du championnat italien l’an dernier et que le club a changé de propriétaire fin mai, ces dernières n’ont toujours pas été convoquées pour préparer la saison à venir. Pire, leurs salaires de juin n’ont pas été versés. « À ce jour, après plus de quatre semaines de changements de position soudains et continus par la nouvelle propriété, représentée par Manfredi et Radrizzani, nous ne connaissons toujours pas le sort de Sampdoria Women », ont écrit le joueuses dans une lettre ouverte pour dénoncer la situation.…

