" Plus nous sommes nombreux, plus le boycott prendra de l'ampleur et aura donc un impact "

À l'approche de l'une des Coupes du monde les plus controversées de l'histoire au Qatar, la marque française de vêtements responsable ECCLO nous dévoile sa campagne de boycott. Le fondateur, Rémy Renard, explique sa démarche à travers 3 actions : une collection capsule dédiée, la publication d'articles dénonciateurs et un clip vidéo engagé.

La collection capsule fait partie intégrante de l'opération "Boycott Qatar" qu'on a débuté chez ECCLO en mars dernier. Vu qu'on est une marque de prêt à porter, c'était cohérent de sortir une ligne de vêtements dédiée, mais ce n'était pas l'objectif principal. Cette action est arrivée dans un second temps. D'ailleurs, on ne dégage aucun bénéfice de la vente de cette collection puisque les quelques exemplaires produits sont vendus au coût de leur fabrication.En plus de cette collection, on collabore avec plusieurs artistes qui se sentent aussi concernés par la cause. On a fait un appel à ces personnalités pour qu'elles interpellent leurs communautés, mais pas de façon moralisatrice.