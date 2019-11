«Plus les oiseaux se débattent, plus ils se retrouvent collés» : sur les traces des chasseurs à la glu

Le téléobjectif de leur caméra braqué sur la cime des arbres, les enquêteurs de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) planquent derrière les pins noirs pour « piéger les piégeurs ». Leur cible, les chasseurs à la glu. En un mois et demi d'observation, ils ont déjà collecté un impressionnant catalogue d'images écœurantes envoyées au ministère de l'Ecologie et à la Commission européenne pour que la France interdise cette pratique traditionnelle.« La méthode est barbare. Plus les oiseaux se débattent, plus ils se retrouvent collés ! dénonce Yves Verilhac, le directeur de la LPO. Et contrairement à ce que prétendent les chasseurs, ils piègent indistinctement tout type d'oiseaux, y compris des espèces protégées », affirme-t-il. La glu n'est autorisée que pour capturer vivants merles et grives, dans cinq départements du Sud-Est (Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence). Les autres espèces doivent être relâchées.«Ils les balancent sans ménagement»Mais sur les images de la LPO, pinsons, rouges-gorges, fauvettes, mésanges bleues se font aussi piéger. Certains sont retrouvés morts au pied des dispositifs. « Quand ils détachent des proies qui ne les intéressent pas, ils les balancent sans ménagement et sans les nettoyer. Les oiseaux aux ailes encollées finissent par mourir de faim à proximité », déplore Yves Verilhac.Ce vendredi, au petit matin, la garrigue sent bon le thym. Sous le ciel encore rose s'élève un concert de sifflements de grives entrecoupé des tchaks-tchaks plus graves des merles. « Rien de bucolique, commente Yves Verilhac. Ce chant est celui d'oiseaux en cage, qu'on a gardé dans l'obscurité pendant des mois. Ils servent d'appât. » Ces « appelants » sont disposés dans plusieurs cages sur le site de piégeage, chantent à tue-tête en retrouvant le grand air et attirent ainsi leurs congénères qui sont abattus au fusil à faible distance.6000 ...