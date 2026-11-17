( POOL / LUDOVIC MARIN )

Les femmes représentaient 35 % des dirigeants d'entreprises en France en 2024, micro-entrepreneuriat inclus, mais plus les entreprises sont grandes, moins elles comptent de femmes dirigeantes, selon une étude de l'Insee publiée mardi.

"La parité est presque atteinte parmi les entrepreneurs individuels", avec 46 % de femmes, "en revanche, dans les sociétés, les femmes ne représentent que 23 % des dirigeants", indique l'Institut national des statistiques, qui réalise cette étude pour la première fois. Et ce chiffre tombe à 17 % dans les entreprises de plus de 250 personnes.

La France compte quelque 6 millions d'entreprises : 2,7 millions de sociétés (des entreprises du CAC40 aux TPE), 1,2 million d'entreprises individuelles classiques (où l'entrepreneur exerce en son nom propre) et 2,1 millions de micro-entrepreneurs (où l'entrepreneur bénéficie d'un statut simplifié de calcul et paiement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu), indique l'Insee.

Par "dirigeante d'entreprise", l'étude entend dans le cas des sociétés la présidente, la directrice générale ou toute femme appartenant à "un organe de gouvernance de l'entreprise". C'est-à-dire les critères de la loi Rixain, qui impose aux entreprises de plus de 1.000 salariés de compter depuis mars 2026 au moins 30 % de femmes dans leurs organes de direction (comité exécutif, comité de direction, etc), et 40 % à partir de 2029.

L'Insee ne mesure pas dans son étude le taux de femmes dirigeantes pour les entreprises de plus de 1.000 salariés.

L'organisme a en revanche étudié la proportion de femmes parmi les créateurs d'entreprises, avec des données incluant l'année 2025.

Selon l'organisme statistique, la part des femmes créant elles-mêmes leur entreprise a légèrement augmenté entre 2012 et 2025, passant de 35 % à 38 %.

Sans surprise, les secteurs dont le personnel est particulièrement féminisé comme les services aux ménages, l'enseignement, la santé humaine ou l'action sociale, comptent 60 % de femmes dirigeantes. Et même 96 % dans les soins de beauté. À l'inverse la construction, secteur peu féminisé, compte seulement 5,5 % de femmes dirigeantes.

Parmi les 7.300 entreprises de 250 salariés ou plus, les parts de femmes dirigeantes les plus élevées s'observent dans la finance et l'immobilier, relève l'étude de l'Insee.

Cette proportion importante est "très liée à la forme légale de ces deux secteurs", avec en général "un nombre plus important de dirigeants", a expliqué à l'AFP Jocelyne Mauguin, cheffe de la division infrastructures et répertoires statistiques de l'Insee. "S'il y a un conseil d'administration à trois personnes, il y aura peut-être une femme pour deux hommes. Mais s'il y a 10 ou 15 associés, il y aura potentiellement plus de femmes et la proportion sera plus importante".

Viennent ensuite les hypermarchés (28 % de femmes), les "autres intermédiations monétaires" (30 %) et la location de logement (33 %).

La France a vu ces dernières années les organes de direction des grandes entreprises se féminiser rapidement avec l'entrée en vigueur en mars 2026 de la loi Rixain, votée en 2021, qui concerne environ 1.500 entreprises.