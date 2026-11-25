Plus divisée que jamais, l'ONU peine à se trouver un chef

Rebeca Grynspan, directrice de l'agence de l'ONU pour le commerce et le développement (Cnuced) s'exprime lors d'un forum sur l'investissement à Doha, au Qatar, le 25 octobre 2026 ( AFP / Mahmud HAMS )

Sur une scène internationale déchirée par les conflits meurtriers et les crises, l'organisation chargée de relever les plus grands défis du monde peine à se trouver un nouveau chef, enlisée dans ses divisions.

Pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, la possibilité qu'Antonio Guterres achève le 31 décembre son mandat sans successeur désigné est désormais une hypothèse "crédible", juge auprès de l'AFP Thibault Camelli, chercheur au Center on International Cooperation de l'Université de New York.

"Les responsables de l'ONU préparent des scénarios pour y faire face", assure même l'ancien diplomate auprès de l'institution, spécialiste de sa gouvernance, même si bien sûr "un accord reste possible" d'ici l'échéance.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Manille aux Philippines le 16 novembre 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

Depuis juillet, le Conseil de sécurité, chargé d'arrêter un nom pour prendre la relève du Portugais après deux mandats, est engagé dans son opaque processus de sélection, ponctué de scrutins secrets permettant aux différents candidats (huit à ce jour) de savoir où ils sont dans la course.

Jusqu'à présent, une candidate tient clairement la corde, arrivée en tête lors de huit des neuf votes : Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica et directrice de l'agence de l'ONU pour le commerce et le développement (Cnuced).

Opposition des cinq "grands"

Sauf que parmi les 15 pays du Conseil de sécurité, ses cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Russie et Grande Grande-Bretagne - appelés aussi P5) ont un droit de veto.

Et lors de deux scrutins spéciaux - où leur vote apparaissait en couleur -, Mme Grynspan comme ses adversaires ont tous reçu des avis négatifs des grandes puissances (elle deux, certains jusqu'à cinq).

"Les divisions entre les membres permanents - en particulier la Chine, la Russie et les États-Unis - expliquent la confusion qui entoure la course", résume Daniel Forti, directeur des affaires onusiennes à l'International Crisis Group.

Dans une institution plus fragmentée que jamais, incapable de se montrer décisive sur aucun des grands conflits qui agitent le monde (Ukraine, Gaza, Soudan...), les membres du P5 sont rarement d'accord. "Le choix du prochain dirigeant de l'ONU ne fait pas exception", explique-t-il.

Parmi eux, les États-Unis de Donald Trump, défenseur de l'"Amérique d'abord" et pourfendeur du multilatéralisme au cœur de l'idée onusienne, ont été les plus clairs sur le profil qu'ils souhaitent: celui d'un "réformateur".

"Il faut une réforme des opérations de maintien de la paix, une réforme budgétaire, et davantage de rigueur", a résumé leur représentant à l'ONU Mike Waltz, qui plaide aussi pour "réduire la bureaucratie et les frais de structure".

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi à Vienne, le 18 novembre 2026, en Autriche ( AFP / Radek MICA )

Dans ces conditions, la crainte est que Rebeca Grynspan "soit trop issue du sérail pour être en mesure de faire bouger les choses", avance Esther Brimmer, ex-secrétaire d'État adjointe américaine chargée des organisations internationales sous Barack Obama et chercheuse au Council on Foreign Relations.

"Beaucoup spéculent sur le fait que les États-Unis s'opposent à Rebeca Grynspan, et que la Russie pourrait leur avoir emboîté le pas", appuie Thibault Camelli.

Une femme ?

Arrivés derrière la Costaricienne, figurent notamment l'ex-ministre des Affaires étrangères du Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, et l'actuel dirigeant de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA), l'Argentin Rafael Grossi.

Lana Nusseibeh, ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le 25 juin 2026 à Manama, au Bahrein ( POOL / Eric Lee )

Entrée tard dans la course, l'Émiratie Lana Nusseibeh, dont beaucoup pensent qu'elle a la faveur des États-Unis, a obtenu des scores décevants. Et deux personnalités de premier plan ont déjà jeté l'éponge: les ex-présidents du Sénégal Macky Sall et du Chili Michelle Bachelet.

Si le blocage persiste, de nouveaux candidats peuvent à tout moment apparaître.

Mais l'absence de consensus visible, ajoutée aux "énormes pressions politiques et financières auxquelles l'organisation est confrontée, rendent le poste de secrétaire général beaucoup moins attractif qu'il ne l'était par le passé", note Daniel Forti.

Quoi qu'il en soit, de nombreux pays réclament que les puissances s'accordent au moins sur un objectif : celui de désigner une femme, ce qui serait la première fois en 81 ans.

"Les membres permanents du Conseil n'ont aucun intérêt à laisser l'ONU sans direction", estime Esther Brimmer, qui juge "peu probable" que le poste soit laissé vacant.

Les membres du P5 ont "commencé à discuter activement entre eux, signe qu'ils commencent à ressentir la pression politique et cherchent à déterminer si une issue est possible", rapporte Daniel Forti.