Plus de travail "mieux payé" et "moins taxé", retraite à 64 ans, Etat "recentré sur ses missions régaliennes"... Bruno Retailleau propose un "pacte de reconstruction" pour la France

Une semaine après Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle de 2022, le patron des sénateurs LR, candidat à une primaire de la droite, a présenté son programme.

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, en avril 2021. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, qui a fait acte de candidature en vue d'une primaire de la droite pour la présidentielle de 2022, propose un "pacte de reconstruction" pour la France autour du travail, de l'Etat et de l'Europe. Il dévoile ses propositions dans un entretien publié lundi 19 avril dans L'Opinion , une semaine après celles de l'ex-LR Xavier Bertrand , candidat à la présidentielle de 2022, qui promet en particulier, s'il est élu, de doper l'industrie en baissant de moitié les impôts touchant la production.

Bruno Retailleau plaide pour "un pacte de reconstruction" autour de "trois piliers : le travail, les entreprises, les salariés ; l'Etat et la société ; l'Europe. Côté travail, comme " la priorité, c'est de produire plus en France ", il faut "plus de travail et qu'il soit moins taxé" , estime-t-il en assurant vouloir "aller plus loin" que Xavier Bertrand, "avec la baisse des charges qui pèsent sur le travail" en plus de celles pesant sur la production et "la suppression des droits de succession sur les transmissions d'entreprises".

Il prône aussi " un capitalisme plus participatif afin que le travail soit mieux payé (sans obérer la compétitivité de l'entreprise) et que le salarié bénéficie davantage de la réussite de l'entreprise", avec "une prime d'intéressement sur les bénéfices de l'entreprise, exonérée de charges sociales jusqu'à 5.000 euros par an, une fusion du mécanisme de participation -intéressement avec la suppression du forfait social, notamment pour les PME et ETI, et la possibilité de transmettre aux salariés jusqu'à 15% du capital d'une entreprise".

Pour que le travail soit "mieux qualifié", Bruno Retailleau propose de "créer une grande filière de l'enseignement professionnel par la voie de l'alternance en la confiant, non pas à l'Education nationale, mais aux régions et aux filières économiques". Le patron des sénateurs LR appelle en outre à " avoir le courage d'assumer la retraite à 64 ans ".

Pour "créer un climat de confiance", "facteur de compétitivité", l'Etat doit selon lui être "recentré sur ses missions régaliennes" et porter "une société de liberté et d'initiative qui passe par un nouvel acte de décentralisation".

Concernant l'Europe, qui doit "protéger les intérêts communs" de ses membres et leurs "valeurs", il propose de "réécrire le droit européen de la concurrence" pour protéger les entreprises européennes et de "doubler" la taxe carbone aux frontières "d'une barrière sociale, éthique , prenant en compte le niveau des salaires et le respect des droits sociaux et humains" dans les pays concurrents de l'UE.