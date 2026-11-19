Plus de règlements de comptes dans la région de Toulouse que dans celle de Marseille

Le procureur de la République de Toulouse, David Charmatz, le 13 février 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La région de Toulouse, où les règlements de comptes liés au trafic de drogue ont causé la mort de six personnes cette année, a connu un nombre supérieur d'homicides ou tentatives d'homicide en bande organisée que celle de Marseille au cours des six premiers mois de 2026, a indiqué jeudi le parquet de Toulouse.

"L'Office central de lutte contre le crime organisé tient une statistique pour la zone Sud, c'est-à-dire de Nice à Tarbes. La Haute-Garonne, sur les six premiers mois de l'année, est le département dans lequel il y a eu le plus d’homicides et de tentatives d’homicide en bande organisée", a déclaré le procureur de la République à Toulouse, David Charmatz, en conférence de presse.

Cette conférence de presse a eu lieu deux jours après "le sixième narchomicide de l'année dans les quartiers toulousains", selon M. Charmatz, et le deuxième en trois jours.

"L'activité criminelle des groupes de trafiquants et du grand banditisme, parce qu'il peut y avoir aussi une activité criminelle en dehors du trafic de stupéfiants, est plus importante en Haute-Garonne que dans les Bouches-du-Rhône (...) On représente 33% de l'ensemble des règlements de comptes de cette zone Sud de la police judiciaire aux six premiers mois de l'année", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'année, 48 meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée liées à la criminalité organisée toulousaine ont été recensés, "dont six mortels", a encore déclaré M. Charmatz, précisant qu'il y a eu aussi 44 blessés dont très peu ont porté plainte, rendant plus difficile le travail d'enquête.

La hausse des règlements de comptes liés au narcotrafic inquiète les habitants de plusieurs quartiers toulousains.

Une pétition lancée fin septembre par un militant associatif local et paraphée par plus de 18.000 personnes, affirme que "les fusillades se succèdent, des jeunes meurent, des armes circulent et des familles vivent avec cette violence à leur porte", appelant les responsables locaux et l'Etat à "sortir de la seule réaction pour entrer dans l'anticipation".