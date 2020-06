Plus de huit Français sur 10 veulent continuer à télétravailler

SONDAGE. Une enquête menée par Malakoff Humanis révèle que 84% des salariés du privé souhaitent continuer le télétravail.

Une femme télétravaille, à Nice, le 15 mai 2020. ( AFP / VALERY HACHE )

Le gouvernement a allégé mercredi 24 juin le protocole de déconfinement en entreprise, en levant la règle de distanciation de 4 m2 , remplacée par une distance d'un mètre, tandis que le télétravail n'est plus la norme "mais une solution à privilégier", selon un communiqué du ministère du Travail. Un coup dur pour la grande majorité des quelque cinq millions de salariés qui ont pu télétravailler durant le confinement, révèle jeudi une étude menée par le groupe spécialisé dans la protection sociale Malakoff Humanis.

En effet, selon cette enqueête, 84% des salariés du privé souhaitent continuer le télétravail, soit 11 points de plus par rapport au mois d'avril . Et 44 % des télétravailleurs (+12 points) souhaitent le demander de manière régulière. Un chiffre qui atteint 50 % dans les entreprises de plus de 1.000 salariés (contre 33 % dans les entreprises de 10 à 49 salariés).

Sur les 72% des salariés déclarant travailler en mai, 57% était en télétravail. Les télétravailleurs représentaient ainsi 41 % de l'ensemble des salariés du secteur privé, dont la moitié d'entre eux expérimentaient cette forme de travail pour la première fois. Une expérience globalement bénéfique, puisque 73% des télétravailleurs en sont satisfaits. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport au mois d'avril (+ 12 points pour les primo télétravailleurs).

Parmi leurs motifs de satisfaction, 80% mettent en avant le fait d'avoir plus de souplesse et de flexibilité pour gérer le travail , et une plus grande autonomie et davantage de responsabilisation (44 %). Les bénéfices perçus sur l'engagement au travail (34 %, + 9 points),(34 %, + 6 points), la conciliation vie professionnelle/vie personnelle (42 % +10 points) sont également en hausse.

Le retour en entreprise inquiète

Tout le monde n'a néanmoins pas vécu le télétravail aussi bien, souligne l'étude. En effet, 27 % des télétravailleurs déclarent que cette situation a un impact négatif sur leur santé physique et 31% sur le santé psychologique . Près de la moitié (48 %, + 3 points) ont du mal à se déconnecter du travail, 32 % (+ 4 points) indiquent une augmentation de leur charge mentale, et 39 % des télétravailleurs se disent "souvent stressés".

Par ailleurs, 56 % des salariés (contre 61 % en mars) se disent inquiets par leur retour en entreprise , à cause notamment du respect des règles de distanciation (34 %), de l'insuffisance de nettoyage des locaux (17 %) ou encore de la nécessité de devoir à nouveau travailler dans un bureau/espace partagé (12 %, et 23 % pour les télétravailleurs à 100 % durant le confinement).