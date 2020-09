Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de Français à l'US Open Reuters • 08/09/2020 à 11:12









Plus de Français à l'US Open par Adonis Vesin (iDalgo) Alizé Cornet était la dernière représentante tricolore à Flushing Meadows. Elle a finalement été sortie en huitième de finale contre la Bulgare Tsvetana Pironkova (4-6, 7-6(5), 3-6 en 2 h 50). La Française a sauvé une balle de match dans le deuxième set. Ça n'a pas suffi. Serena Williams s'est qualifiée au terme d'un combat face à la Grecque Maria Sakkari (6-3, 6-7, 6-3 en 2 h 28) et Elise Mertens a écarté l'Américain Sofia Kenin (6-3, 6-3). Victoria Azarenka et Noami Osaka se sont également hissées au tour suivant. Dans le tableau masculin, Daniil Medvedev s'est baladé contre Frances Tiafoe (6-4, 6-1, 6-0 en 1 h 40) comme Dominic Thiem face à Felix Auger-Aliassime (7-6(4), 6-1, 6-1). Andrey Rublev et Vasek Pospisil ont aussi validé leur billet pour les quarts.

