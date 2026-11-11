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Plus de deux millions de personnes à Luján pour la dernière messe de Léon XIV en Argentine
information fournie par AFP 11/11/2026 à 15:24

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Le pape Léon XIV célèbre une messe devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV célèbre une messe devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Tiziana FABI )

Plus de deux millions de personnes, selon les autorités locales, ont assisté mercredi à Luján, plus important lieu de pèlerinage catholique d'Argentine, à la dernière messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV, au quatrième et dernier jour de sa visite dans le pays.

Luján, à 75 km de Buenos Aires, est le sanctuaire d'une vierge "locale" vénérée depuis le XVIIe siècle et étroitement liée à l'identité, autant nationale que religieuse, de l'Argentine. Elle a été proclamée "patronne de l'Argentine" il y a près d'un siècle par le pape Pie XI.

Le souverain pontife de 71 ans boucle mercredi en Argentine, après l'Uruguay et avant le Pérou où il fut missionnaire et évêque pendant 20 ans, une intense tournée de 12 jours en Amérique latine. C'est son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines pour un cancer du poumon.

En Argentine, il a enchaîné en quatre jours plusieurs rendez-vous générant un engouement spectaculaire : jusqu'à 2,5 millions de fidèles lundi pour une messe en plein air à Buenos Aires, 650.000 mardi à Cordoba, et un million mardi soir à Buenos Aires de nouveau, lors d'une veillée avec la jeunesse, selon des chiffres des autorités locales.

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Tôt mercredi matin, Léon XIV a visité une prison de sombre réputation - mais familière de son prédécesseur François quand il était archevêque de Buenos Aires - s'évertuant à convaincre les détenus que ce lieu de "limites tangibles" est aussi un lieu de changements, de "petites lumières d'espoir".

La prison de Devoto, dernier établissement carcéral dans Buenos Aires intra muros, est, près d'un siècle après son ouverture, délabrée et pratiquement désaffectée. Mais elle a longtemps été symbole de la surpopulation carcérale, hébergeant jusqu'à 1.600 détenus, de droit commun et jadis aussi politiques sous la dictature (1976-1983).

Le pape Léon XIV à bord de sa papamobile salue la foule de fidèles à Luján, dans la province de Buenos Aires, le 11 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le pape Léon XIV à bord de sa papamobile salue la foule de fidèles à Luján, dans la province de Buenos Aires, le 11 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

A cette époque, la prison de Devoto a également fonctionné comme "CCD", acronyme tristement célèbre en Argentine pour désigner les "Centres clandestins de détention" et de torture, comme le pays en a compté des centaines.

Le pape François, qui était alors Mgr Jorge Bergoglio, venait régulièrement à la prison de Devoto laver les pieds des détenus, comme il le fit plus tard à Rome, à l'occasion du Jeudi Saint. Il y célébrait des messes de Noël et tenait des correspondances épistolaires avec des détenus.

Pape Leon XIV
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