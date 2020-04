Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de deux millions de cas de coronavirus recensés dans le monde, selon Reuters Reuters • 15/04/2020 à 16:21









PLUS DE DEUX MILLIONS DE CAS DE CORONAVIRUS RECENSÉS DANS LE MONDE, SELON REUTERS (Reuters) - La barre des deux millions de cas de contamination au coronavirus recensés dans le monde a été franchie mardi, selon un décompte effectué par Reuters sur cette épidémie apparue en décembre en Chine et qui a causé à ce jour la mort de 131.101 personnes. Au total, 2.001.548 cas ont été répertoriés. Signe de la propagation rapide du virus, le cap des deux millions a été franchi en seulement 14 jours - contre 83 jours pour la barre du premier million de cas. Les Etats-Unis sont à l'heure actuelle le pays le plus endeuillé par le virus, devant l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. (Cate Cadell, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

