Plus de 90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour le 31 décembre

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présente le dispositif policier du 31 décembe 2023 à la préfecture de police de Paris le 29 décembre 2023 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Plus de 90.000 policiers et gendarmes, ainsi que 5.000 militaires de l'opération Sentinelle, seront mobilisés dimanche pour sécuriser le passage à la nouvelle année, dont 6.000 forces de l'ordre à Paris, a annoncé vendredi Gérald Darmanin.

Lors d'un point de presse à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a précisé, "dans un contexte de menace terroriste très élevée du fait du conflit en Israël et en Palestine", que "73 unités de forces mobiles dont quatre unités de la nouvelle CRS8" faisaient partie du dispositif, ainsi que des hélicoptères.

A Paris, où il est prévu des festivités plus importantes que l'an passé pour lancer les Jeux olympiques et paralympiques, la vente et la consommation d'alcool seront interdites dans certaines zones.

Les festivités dans la capitale débuteront à 18H00 pour s'achever vers 0H30, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez.

"Les manifestations revendicatives seront interdites", a-t-il poursuivi. Pour accéder au périmètre des festivités, les spectateurs seront fouillés, a-t-il précisé, ajoutant que "dans ce périmètre, les ventes d'objets pouvant servir d'armes par destination (des couteaux par exemple) seront interdites".

Les autorités s'attendent à la venue de 700.000 à 1 million de personnes sur les Champs-Elysées, et plus de 1,5 million de spectateurs au total dans la capitale. Des écrans géants seront installés de la place de la Concorde jusqu'en haut des Champs-Elysées.

Des drones seront déployés également.

Le préfet de police a souligné que les forces de l'ordre seraient amenées en fonction des circonstances à se déployer dans toute l'agglomération parisienne (Paris et petite couronne).

Le ministre a relevé pour s'en féliciter que les saisies de mortiers d'artifice avaient augmenté de "45%" par rapport à la même période de l'année dernière.

M. Darmanin a insisté, en outre, sur la mobilisation de forces de l'ordre en Outre-mer, particulièrement en Guyane et à Mayotte, ainsi que dans deux villes de métropole, Charleville Mézières et Romans-sur-Isère.

Dans un contexte de risque terroriste important, il a également rappelé que les services de renseignements étaient pleinement mobilisés.