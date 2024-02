information fournie par So Foot • 09/02/2024 à 15:32

Plus de 8 000 supporters rennais attendus à Milan

Le Roazhon Park se déplacera jusqu’en Italie pour accueillir l’AC Milan.

C’est un déplacement historique qui attend les Rouge et Noir — ceux de Rennes — la semaine prochaine à l’occasion du barrage aller de Ligue Europa contre le Milan. Après les voyages à Séville pour jouer le Betis et à Londres pour la défaite contre Arsenal en 2019, les compteurs devraient exploser à San Siro, où plus de 8 000 supporters bretons sont attendus.…

