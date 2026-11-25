Début juillet, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) avait estimé qu'entre 125.000 et 150.000 soldats ukrainiens ont été tués.

Dmitri Peskov à Shenzhen, en Chine, le 19 novembre 2026. ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Plus de 700.000 russes sont-ils morts en Ukraine, dans l'invasion du pays à grande échelle débutée en février 2022 ? Le Kremlin a refusé, mercredi 25 novembre, de commenter cette estimation basées sur des données piratées de statistiques officielles, après presque cinq ans de guerre.

"Le seul à pouvoir officiellement rendre publics des données sur les pertes, c'est le ministère de la Défense de la Fédération de Russie", a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l' AFP . "Je suggère de ne pas prêter attention à aucune autre donnée" , a-t-il ajouté. Deux groupes de hackers, les Cyber Partisans bélarusses et le groupe pro-ukrainien Silent Crow, ont annoncé début novembre avoir piraté l'agence nationale des statistiques russes, Rosstat, et avoir eu accès au registre civil des décès de citoyens, incluant la cause de la mort.

Selon ces deux groupes, ces données inaccessibles au public montrent qu' entre 394.000 et 450.000 Russes sont morts au combat entre février 2022 et fin août 2026. Les médias indépendants Mediazona et Meduza , interdits par les autorités russes, ont recoupé ces données avec d'autres registres pour en vérifier l'authenticité. Selon leurs calculs, qui ajoutent aux décès enregistrés une estimation des soldats actuellement portés disparus et présumés décédés, plus de 700.000 soldats russes auraient été tués entre 2022 et fin septembre 2026.

Jusqu'à 150.000 soldats ukrainiens tués

Moscou ne communique pas ses pertes en Ukraine, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Les autorités avaient seulement avancé, en septembre 2022, que près de 6.000 soldats russes étaient morts lors des six premiers mois de la guerre, ce que les analystes considèrent comme largement sous-estimé.

La Russie a mobilisé plus de 300.000 réservistes en septembre 2022 et recrute en permanence pour son armée en promettant des salaires extrêmement élevés pour attirer notamment les habitants des régions les plus pauvres.

Moscou a également recruté des dizaines de milliers de détenus dans ses prisons et des milliers de combattants à l'étranger, s'attirant pour ces derniers des accusations d'enrôlement par la tromperie.

La Corée du Nord a également envoyé des dizaines de milliers de soldats pour soutenir l'armée russe lors de l'opération ukrainienne dans la région russe de Koursk, entre fin 2024 et début 2025.

Les données piratées de Rosstat ne reflètent pas le nombre de soldats blessés, portés disparus, ou étrangers , ont précisé les hackers.

De nombreux soldats ukrainiens ont également perdu la vie au front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait évoqué en juillet quelque 50.000 morts, un nombre également considéré comme sous-estimé.

Début juillet, le Center for Strategic and International Studies (CSIS) avait estimé qu'entre 125.000 et 150.000 soldats ukrainiens ont été tués. Côté russe, ce centre de réflexion évaluait alors les pertes du Kremlin entre 400.000 et 450.000 morts, ce qui s'approche des estimations basées sur la fuite de données de Rosstat.