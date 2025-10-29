Plus de 70 morts dans les frappes israéliennes sur Gaza

(Bilan actualisé)

A BORD D'AIR FORCE ONE/JERUSALEM, 29 octobre (Reuters) -

Plus de 70 Palestiniens ont été tués depuis mardi dans la bande de Gaza lors de bombardements de l'armée israélienne ordonnés par Benjamin Netanyahu en représailles à une attaque contre Tsahal, malgré la trêve officiellement en vigueur depuis le 10 octobre.

Le président américain Donald Trump, qui a chapeauté l'accord de cessez-le-feu, a affirmé que la trêve n'était pas menacée et justifié la "riposte" israélienne.

"De ce que j'ai compris, (le Hamas) a abattu un soldat israélien", a déclaré Donald Trump aux journalistes présents à bord de l'avion présidentiel Air Force One l'emmenant en Corée du Sud, dernière étape de sa tournée asiatique.

"Les Israéliens ont donc répondu, comme ils doivent le faire", a-t-il poursuivi. "Quand cela se produit, ils doivent répondre."

Au moins 70 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon les autorités sanitaires gazaouies, dont cinq personnes dans une maison située dans le camp de réfugiés de Bourej, dans le centre de la bande de Gaza, et cinq à bord d'une voiture à Khan Younès, dans le sud de l'enclave.

Tsahal a confirmé par la suite dans un communiqué la mort d'un soldat israélien dans la bande de Gaza.

Donald Trump, ouvertement en campagne pour le prix Nobel de la paix, s'est montré confiant sur le fait que "rien ne mettra en péril" le cessez-le-feu. "Il faut que vous compreniez que le Hamas représente une toute petite partie de la paix au Proche-Orient", a-t-il dit. "Il faut que (le Hamas) se comporte bien."

Les services de Benjamin Netanyahu ont fait savoir mardi dans un communiqué que le Premier ministre israélien avait ordonné des "attaques puissantes" immédiates contre la bande de Gaza, sans préciser la raison de cette décision.

Un représentant de l'armée israélienne a dénoncé séparément une "violation flagrante" par le Hamas du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, quasiment deux ans jour pour jour après le début de la guerre à Gaza, menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Le Hamas a nié toute responsabilité dans une attaque contre les troupes israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le groupe armé palestinien a ajouté dans un communiqué qu'il restait engagé à respecter le cessez-le-feu.

La Turquie a dénoncé les nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza et estimé que la communauté internationale devait faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu pour qu'il adhère pleinement à l'accord de trêve et cesse sa "politique génocidaire".

(Nidal al Mughrabi, Trevor Hunnicutt, Kanishka Singh et Maayan Lubell; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benjamin Mallet)