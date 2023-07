Plus de 7,5 millions de téléspectateurs devant l'interview de Macron

Le président Emmanuel Macron lors d'une interview diffusée sur TF1 et France 2, le 24 juillet 2023 ( AFP / Ludovic MARIN )

Plus de 7,5 millions de téléspectateurs ont suivi lundi l'interview d'Emmanuel Macron, réalisée en duplex de Nouméa pour les JT de 13H de TF1 et France 2 et retransmise sur les chaînes d'info, soit une part d'audience (PDA) de 62,8%, selon des données de Médiamétrie mardi.

Dans le détail, la prise de parole du chef de l'Etat a été regardée par 4,6 millions de personnes sur TF1, le JT de Jacques Legros récoltant 38,1% de PDA, selon un communiqué des deux chaînes organisatrices.

Sur France 2, l'interview co-menée par Nathanaël de Rincquesen a été suivie par 2,3 millions de téléspectateurs (18,8% de PDA).

S'y ajoutent quelque 700.000 téléspectateurs rassemblés devant les quatre chaînes d'information en continu (BFMTV, CNews, LCI et franceinfo), dont 259.000 sur BFMTV (2,2% de PDA), selon cette dernière.

Lors de cet inhabituel entretien accordé en pleines vacances d'été et dix jours après un 14-Juillet sans prise de parole, Emmanuel Macron a défendu le bilan des "cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action" qu'il s'était donnés mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites.

Mi-mai, un peu plus de six millions de téléspectateurs avaient regardé son interview au journal de 20H de TF1.

Le 22 mars, en pleine contestation de la réforme des retraites, un total de 11,5 millions de téléspectateurs avait regardé sur TF1, France 2 et les quatre chaînes d'info une précédente intervention aux JT de 13H des deux grandes chaînes généralistes.

Et en 2022, l'interview du 14 juillet du président, diffusée sur TF1 et France 2, avait rassemblé un total de 6,7 millions de téléspectateurs.